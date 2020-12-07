Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM В Ленинградской области из-за коронавирусной инфекции на дистанционной форме обучения находятся 186 школьных классов. Об этом 7 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по образованию Ленобласти.

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По словам собеседника агентства, на дистанционную форму перешли классы 67 школ региона.

Напомним, что, по данным на 19 ноября, в Ленинградской области на дистанционный формат обучения из-за пандемии коронавируса был переведён 921 школьник в 15 школах.

Напомним, в Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено 212 новых носителей коронавируса. Продолжает лечение 4221 зараженный ранее пациент, об этом 7 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе.

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