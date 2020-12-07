Санкт-Петербург, , 14:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге 2,1% от общего количества школьников переведены на дистанционную форму обучения — это 11 596 петербургских учащихся. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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На обучение с использованием дистанционных технологий переведены 11 596 человек, что составляет 2,1% от общего количества обучающихся.

«Среди них заболевших COVID-19 и ОРВИ — 747 детей (0,1% от общего количества обучающихся). На смешанном обучении по заявлениям родителей находятся 14 833 ученика (2,7% от общего количества обучающихся)», — отметили в комитете.

Вместе с тем, к занятиям в очном режиме вернулись 2733 ребенка из числа тех, которые ранее находились на смешанном обучении. Таким образом в общей сложности дома учатся около 4,5% школьников.

Дошкольные образовательные учреждения Петербурга работают в обычном режиме. В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 12 групп в 10 детских садах, в которых выявлено 13 случаев заболевания COVID-19.

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