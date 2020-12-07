Красноярск, , 14:29 — REGNUM В Красноярске почти 15 тысяч учеников девятых и одиннадцатых классов с 7 декабря вернулись в школы после дистанционной учёбы. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Соответствующее решение приняли в главном управлении образования Красноярска на основе рекомендаций краевого минобразования. При этом ученики среднего звена (пятые-восьмые классы, а также десятиклассники) по-прежнему остаются на «дистанционке».

По словам руководителя главного управления образования Татьяны Ситдиковой, основанием для введения дистанта стал рост заболеваемости среди детей и педагогов-предметников.

«Что касается девятых и одиннадцатых классов, то теперь будет введён формат смешанного обучения: некоторое количество дней — онлайн, некоторое — оффлайн», — подчеркнула она.

Формы обучения детей в каждой школе определят индивидуально. Каждый класс будет приходить к определённому времени. Продолжит действовать кабинетная система (когда в классы приходят педагоги, а не ученики). Обязательными остаются термометрия и обработка рук на входе, дезинфекция и проветривание кабинетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае решили продлить дистанционное обучение для школьников.

Читайте также: Забайкальских школьников оставили на «дистанте»