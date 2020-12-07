Москва, , 14:20 — REGNUM Четыре европейских страны решили отложить открытие горнолыжных курортов до января 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Из-за роста новых заражения коронавирусом не откроют свои горнолыжные курорты Франция, Италия, Германия и Андорра. В АТОР напомнили, что зимний туризм является одним из основных источников дохода стран Европы — 80% ВВП.

Пи этом, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Европе, власти Австрии. Швейцарии и Испании планируют оставить горнолыжные склоны открытыми, но только для внутренних туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти разрешат работу горнолыжных комплексов с 11 декабря.

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