Ярославль, 7 декабря 2020, 14:16 — REGNUM Жительница Ярославля пошла на смену пола, чтобы не выплачивать кредит. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление ФССП по Ярославской области.

Судебный пристав
Судебный пристав
УФССП по ЯО

У 39-летней ярославки не был выплачен кредит одному из финансовых учреждений, сумма долга составляла 280 тысяч рублей. Решение суда о взыскании денег находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам Ярославля.

«Должница предпочла не общаться с судебными приставами — на звонки не отвечала, а неоднократные визиты судебного пристава не принесли результата, поскольку та вскоре сменила место жительства. В связи с тем, что местонахождение должницы невозможно было установить, ее объявили в розыск. В рамках разыскных мероприятий судебный пристав выяснил, что не так давно гражданка сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник внес изменения в запись акта о рождении, надеясь на то, что избавится от долговых обязательств», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

После установления личности судебные приставы наложили арест на банковские счета, которые открыл мужчина. Кредиторская задолженность была взыскана в полном объеме.

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