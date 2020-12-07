Ярославль, , 14:16 — REGNUM Жительница Ярославля пошла на смену пола, чтобы не выплачивать кредит. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление ФССП по Ярославской области.

Судебный пристав УФССП по ЯО

У 39-летней ярославки не был выплачен кредит одному из финансовых учреждений, сумма долга составляла 280 тысяч рублей. Решение суда о взыскании денег находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Красноперекопскому и Фрунзенскому районам Ярославля.

«Должница предпочла не общаться с судебными приставами — на звонки не отвечала, а неоднократные визиты судебного пристава не принесли результата, поскольку та вскоре сменила место жительства. В связи с тем, что местонахождение должницы невозможно было установить, ее объявили в розыск. В рамках разыскных мероприятий судебный пристав выяснил, что не так давно гражданка сменила пол, фамилию, имя и отчество. Став мужчиной, должник внес изменения в запись акта о рождении, надеясь на то, что избавится от долговых обязательств», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

После установления личности судебные приставы наложили арест на банковские счета, которые открыл мужчина. Кредиторская задолженность была взыскана в полном объеме.

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