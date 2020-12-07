Самара, , 14:15 — REGNUM XIX Форум добровольцев проходит в Самарской области. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Отмечается, в Самаре добровольцы собрались в штабе регионального отделения «Волонтеры Победы». А благодаря возможностям видеоконференцсвязи форум вновь объединил самых активных и неравнодушных жителей со всей Самарской области.

Сообщается, что волонтеры поблагодарили главу региона за постоянную поддержку и внимание волонтерского движения.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в регионе у добровольчества есть многолетняя история. И активность добровольцев области не раз отмечалась, в том числе и на федеральном уровне.

Азаров подчеркнул, что волонтерство — это состояние души многих жителей региона. Поэтому, когда человек нуждается в помощи, добровольцы готовы ее оказать: и это не случайно, что в настоящее время в Самарской области насчитывается порядка 150 тысяч добровольцев, добавил он и сообщил, что это является выдающимся результатом.

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