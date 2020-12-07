Москва, , 14:11 — REGNUM Депутат Госдумы от Астраханской области Леонид Огуль («Единая Россия») рассказал о консультациях по отравившимся хлором в бассейне детям с клиниками в Москве, их готово вести отделение токсикологии Филатовской больницы.

«Очень серьезная история с отравлением детей в бассейне Астрахани. Региональные власти сработали оперативно, губернатор лично побывал в больнице, держит ситуацию на контроле. Я связался с главврачом областной детской клинической больницы им. Селищевой Юрием Яснопольским. По его словам, состояние детей стабильное», — отметил Огуль в Facebook.

«Сейчас веду переговоры с несколькими федеральными медицинским центрами в Москве, чтобы в случае необходимости они могли удалённо консультировать по дальнейшему лечению. Уже договорился с отделением токсикологии Филатовской больницы. Там лучшие специалисты-токсикологи в стране. Они готовы в любое время начать консультировать. Все контакты передал коллегам в Астрахани», — написал парламентарий.

Он также выразил готовность «организовать поездку врачей в Москву либо в Астрахань».

«Пока астраханские медики говорят, что такой необходимости нет», — добавил депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после массового отравления в бассейне в Астрахани, шесть детей находятся в реанимации, всего в Областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Силищевой доставили 19 детей. Всего парами хлора отравились 26 человек. Семеро взрослых доставлены в отделение токсикологии городской больницы имени Кирова, их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

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