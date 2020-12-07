Москва, , 14:10 — REGNUM Катки проекта «Московские сезоны» в Москве начали работу с 7 декабря. Об этом сообщили организаторы проекта.

Для посещения места для катания на коньках необходима электронная регистрация. Её можно оформить на сайте проекта или через мобильное приложение.

«Находиться на территории раздевалок можно только в маске и перчатках», — предупредили участников катаний.

Катки работают с 11 часов в будни и с 10 часов в выходные до 22 часов. Вход бесплатный. Со списком доступных для катания мест можно ознакомиться на сайте проекта.