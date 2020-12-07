Кызыл, , 14:10 — REGNUM 42% или 10,5 тыс. дошкольников в Туве из 25,5 тыс. не посещают детские сады. При этом лишь 8% из них не ходят по причинам, связанным с коронавирусом или простудными заболеваниями. Об этом заявил глава республики Шолбан Кара-оол на совещании правительства.

Он поручил руководителям районов погрузиться в тему и выяснить, как организована работа детских садов.

«То же самое относится к школам. Прошу, чтобы учительские коллективы не расслаблялись и не увязывали возможные проблемы образовательного процесса с коронавирусом», — отметил он.

По его словам, с начала учебного года эпидемиологическая ситуация в регионе относительно нормальная. В связи с этим глава призвал пресекать прогулы учащихся без причины.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время с начала пандемии в Туве выявлено более 13,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. В стационарах Кызыла в настоящее время находится 83 пациента в тяжёлом состоянии. Скончались 152 человека.

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