Воронеж, , 14:09 — REGNUM В Воронежской области по состоянию на 7 декабря зарегистрировано 708 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За последние сутки была подтверждена 21 смерть пациентов с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 34 тыс. 778 человек.

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