Тюмень, , 14:07 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 165 случая заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 163 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 7 декабря коронавирусом заразились 19 406 человек. Выздоровели 17 064 человек, 144 пациента с COVID-19 скончались.