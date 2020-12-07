Оренбург, , 14:02 — REGNUM Начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга привлечена к административной ответственности за нарушение норм законодательства о закупках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Инициатором наказания чиновницы выступило городское надзорное ведомство. Поводом стали итоги проверки. Выяснилось, что при проведении аукционов допущены нарушения о контрактной системе.

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В 2021 году в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано проведение первых этапов благоустройства двух общественных территорий — озеленения территорий по ул. Березка и в восточной части набережной реки Урал (от пешеходного моста до ул. Красная площадь). Заказчик необоснованно установил требования к приобретаемым товарам, исключающие обеспечение равного доступа потенциальных поставщиков к участию в закупках. В частности, при описании характеристик закупаемых товаров для благоустройства использованы артикулы конкретных производителей приобретаемых элементов (световых комплексов, видеокамер, светильников, цоколей), но обоснование их использования не приводится.

Постановлениями регионального УФАС начальник УСДХ администрации Оренбурга наказана административными штрафами на общую сумму 6 тыс. рублей. Постановления в законную силу не вступили.

Стоит отметить, что ранее антимонопольная служба вынесла решение о штрафе в 20 тыс. рублей в отношении главы городского УСДХ Дины Байгеловой за то, что ее действия привели к удорожанию ремонта трех дорог на 19 млн рублей.

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