Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В Свердловской области выписали уже 41 258 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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За минувшие сутки удалось выписать 388 человек. Для сравнения, 6 декабря сообщали о 396 выписках.

В больницах находятся 607 пациентов в тяжёлом состоянии (336 — в реанимационно-анестезиологических отделениях, включая 222 — на ИВЛ) и 3542 — в состоянии средней тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 1118 смертей от COVID-19.

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