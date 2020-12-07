Воронеж, , 13:59 — REGNUM В Воронежской области 7 декабря подтверждено 376 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 36 тыс. 952 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 34 тыс. 778 пациентов, в том числе 398 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 708 человек. 21 новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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