Орел, , 14:02 — REGNUM 162 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления девять пациентов.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 – все новости»

С начала пандемии в Орловской области подтверждено 17 тыс. 140 положительных тестов на инфекцию. Выздоровели 14 тыс. 837 человек.

Под наблюдением врачей находятся 2090 пациентов.