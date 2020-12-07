Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, просит привлечь оперативников, которые были допрошены судом в качестве свидетелей по делу со стороны обвинения, к ответственности за превышение ими должностных полномочий. С соответствующем ходатайством адвокат Сергей Лукьянов обратился в суд 7 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в действиях свидетелей, которые были приглашены в суд стороной обвинения, проглядывается превышение должностных полномочий. Адвокат уточнил, что показания были получены в отсутствие адвоката подозреваемого и не были задокументированы. Диалог с Соколовым проводился не в рамках оперативно-разыскных мероприятий.

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«Они действовали вне рамок федерального закона <…> Эти показания в принципе не могут быть использованы в процессе доказывания. В отношении сотрудников прошу суд вынести частное постановление, направив его руководителю ГСУ СК по Санкт-Петербургу, поскольку в действиях оперативных сотрудников усматриваются признаки превышения должностных полномочий, злоупотребление ими, поскольку они признали, что действовали не в рамках федерального закона об оперативно-разыскной деятельности», — пояснил адвокат Лукьянов.

Напомним, на предыдущем заседании три сотрудника отдела полиции Адмиралтейского района рассказали суду об опросе, который провели 9 ноября 2019 года, когда Олега Соколова достали из реки Мойки вместе с портфелем с отчлененными руками женщины.

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Также Сергей Лукьянов потребовал не приобщать к делу полученные от оперативников сведения, подкрепив свои доводы уже вынесенными решениями других судов по схожим обстоятельствам, а также решением Конституционного суда.

Судья отказала в ходатайстве Лукьянову, указав, что показания данных свидетелей пока не были использованы гособвинением, а окончательное решение по оценке тех или иных показаний, данных свидетелями, будет принято судом при оглашении приговора.

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