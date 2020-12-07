Чебоксары, , 13:52 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев объявил 31 декабря в регионе выходным днём.

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«Более 90% высказались за то, чтобы 31 декабря было выходным днём. Затем этот вопрос мы обсудили в правительстве Чувашии и приняли решение сделать его выходным днём», — сказал он в своём видеообращении, опубликованном в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днём остаётся за руководителями регионов.

Отметим, в преддверии новогодних праздников вновь нашлись инициаторы идеи сделать 31 декабря выходным днём.

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