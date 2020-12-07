Кострома, , 13:52 — REGNUM В Костромской области 31 декабря сделали выходным днём. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщает ИА REGNUM.

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Напомним, ране областные власти провели опрос населения, руководителей крупных предприятий и организаций, профсоюзов и общественных объединений. Более 80% опрошенных поддержали инициативу. На основе результатов исследования губернатор региона Сергей Ситников принял решение «перенести рабочий день с 31 декабря на 26 декабря».

Общественный транспорт, детские сады и ведомства 26 декабря будут работать в обычном режиме. Кроме этого, муниципальным образованиям области поручили организовать занятость младших школьников «чтобы их родители могли спокойно работать».

Отметим, что аналогичные решения приняли власти Белгородской, Курской и Владимирской области, Республик Татарстан и Крым. Интересно, что год назад, когда некоторые регионы сделали 31 декабря 2019 года нерабочим, в Костромской области данную инициативу не поддержали.

Власти соседней Ярославской области также запустили опрос в социальных сетях о возможности выходного 31 декабря. По его итогам губернатор примет решение.

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