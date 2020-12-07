Красногорск, , 14:04 — REGNUM В Московской области ожидают поставку новой партии вакцин от коронавируса. Об этом 7 декабря рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием главы региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Остаток вакцина на сегодняшний день — 1550 доз. Мы ожидаем на этой неделе очередную поставку», — сообщила Стригункова.

При этом глава регионального минздрава обратилась к руководителям городских округов области оказать содействие с формированием списков лиц из приоритетных категорий, желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«Я прошу глав городских округов оказать содействие в формирование списков из числа желающих привиться учителей, сотрудников служб, обеспечивающих жизнедеятельность городских округов. До завтрашнего дня представить эти списки в медицинские учреждение, чтобы на этой неделе мы успели завершить вакцинацию всех по указанным группам риска», — заявила Стригункова.

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