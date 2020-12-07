Сыктывкар, , 13:51 — REGNUM В Коми за последние сутки скончались 11 человек с диагнозом «COVID-19». Всего с начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции стали 417 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Число носителей коронавируса в Коми продолжает увеличиваться. За последние сутки в регионе было выявлено 292 заболевших, с начала пандемии — 23 380.

«Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре и Ухте — по 63 случая, Воркуте — 22», — уточнили в правительстве.

Всего в Коми COVID-19 перенесли уже 19 452 человека, 385 из них были признаны здоровыми за последние сутки.