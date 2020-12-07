Пенза, , 13:46 — REGNUM Работы по новогоднему оформлению Пензы будут скорректированы. Соответствующее поручение 7 декабря дал губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве области.

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Он напомнил главам городских округов и муниципальных районов, что световое оформление должно было поменяться в лучшую сторону не только в областном центре, но и в районах области. В Пензе подсветка деревьев хоть и сделана, но не отрегулирована. «Прожектора светят не на дерево, а в разные стороны», — возмутился Белозерцев. Для достижения надлежащего эффекта необходимо произвести корректировку положения светового оборудования, распорядился он.

Также на совещании речь зашла и о набережной реки Суры, где работы по созданию катка необоснованно затянули. Главам муниципальных образований поручено провести мероприятия по заливке катков, прокату инвентаря, наладке освещения у спортобъектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 2017 года в Пензенской области реализуется проект «Комфортная городская среда». В текущем году в нем приняли участие 36 муниципальных образований. Благоустроено 73 объекта, из них 30 — дворовые территории, 43 — общественные пространства. Из консолидированного бюджета израсходовано более 400 млн рублей. Губернатор Иван Белозерцев наметил, что в 2021 году должен быть проведен не меньший объем работ.

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