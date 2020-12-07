Москва, , 13:42 — REGNUM Заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную выписали из больницы. Об этом сама актриса сообщила 7 декабря.

Артистка находилась в больнице на обследовании. Теперь она вернулась домой.

«Раз дома, значит, и самочувствие соответствует», — пояснила актриса агентству ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации Светличной стало известно 26 ноября. Актрисе 80 лет. Она снималась в таких фильмах, как «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя».

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