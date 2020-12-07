7 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил подумать об ограничении перемещения граждан между регионами страны, а также внутри регионов — для более эффективной борьбы с эпидемией. Мнения опрошенных ИА REGNUM экспертов из регионов о необходимости введения подобных ограничений разошлись, но большинство из них эту инициативу не поддерживают.

ИА REGNUM, , 14:42 — REGNUM Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предложил подумать об ограничении перемещения граждан между регионами страны и внутри регионов. Коллеги Мурашко по министерству почти сразу же выступили с уточнениями, указав, что министр не предлагал запретить перемещения, а говорил о «различных мерах», используемых в тех или иных странах мира для победы над эпидемией.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Министр действительно не предлагал ввести запрет. Он предлагал о таком запрете подумать. Дословно Мурашко сказал следующее:

«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определённого ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов» .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что в Кремле не видят необходимости в принятии общенационального решения об ограничении перемещений. Но у губернаторов по-прежнему есть возможность устанавливать те или иные дополнительные ограничения по мере необходимости, добавил он.

Мнения опрошенных ИА REGNUM экспертов из регионов о необходимости введения подобных ограничений разошлись, но большинство из них эту инициативу не поддерживают.

Пост ДПС Дарья Антонова © ИА REGNUM

Против

Ограничивать надо не поездки между областями, а путешествия в Турцию и другие страны мира, где эпидемиологическая ситуация особенно неблагополучна, полагает руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Владимир Корсун.

Если и закрывать какие-то населенные пункты, то только мегаполисы, уверен пермский эксперт Бюро расследований ОНФ Дмитрий Омутных. Ограничения на поездки между деревнями, находящимися на границах областей, бессмысленны, считает эксперт: они приведут лишь к тому, что «главы муниципалитетов будут лично в мороз стоять в масках и валенках и ловить односельчан».

Момент для введения подобных запретов упущен, полагает главный врач петербургской частной службы скорой медицинской помощи CORIS Лев Авербах. Нужно было не отменять ограничения летом 2020 года, теперь же власти не знают, что делать, а значительная часть граждан никакие запреты не соблюдает, отметил эксперт.

Предложение министра подумать о возможных ограничениях прокомментировали и в администрациях некоторых регионов страны. Так, в правительстве Ленинградской области отметили, что подобных запретов вводить не планируется, в регионе намерены продолжать использовать свою «светофорную» систему с делением районов области на «красные», «желтые» и «зеленые» в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Районы Ленобласти по распространению COVID-19 Операштаб Ленобласти

Не поддерживают инициативу и многие бизнесмены — что и неудивительно. Такая «драконовская мера», как ограничение перемещений, могла бы помочь в борьбе с эпидемией, только вот одновременно она нанесла бы экономике такой удар, что ее пришлось бы поднимать «не с колен, а из положения лежа», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава оренбургского Первого туристического консалтингового агентства 1Travel. Group Владимир Гетман. Особенно тяжелые последствия при введении таких запретов ждут отрасль внутреннего туризма, полагает в свою очередь глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Ограничивать нужно не перемещения граждан, а массовые скопления людей, если же ввести запрет на передвижения как таковые, это нанесет очередной удар по экономике, считает и руководитель фракции «Справедливой России» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых.

За

Но немало экспертов выступает в поддержку новых мер. Ограничивать перемещения необходимо, потому что в разных регионах страны эпидемиологическая ситуация разная, отметила глава комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова. При этом она призвала власти вводить ограничения «разумно», а граждан — добровольно отказаться от необязательных поездок.

Нужно использовать опыт Китая и на некоторое время ограничить перемещения, отметил в беседе с корреспондентом якутский политолог Андрей Данилов. Но делать это, по его словам, нужно так, чтобы «не доводить людей до паники».

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

Интересно, что в некоторых регионах уже и сами граждане просят ввести ограничения. Так, жители Калужской области составили петицию с просьбой отменить массовые торжества в рамках проекта Минкульта РФ «Калуга — новогодняя столица России 2021». Праздники — дело хорошее, но массовые мероприятия — это заведомое отсутствие социальной дистанции, а ведь в регионе «медицинскую помощь в полной мере уже и сейчас получить невозможно», отметили подписанты.

Частично опровергнутое предложение Мурашко, вероятно, появилось не вполне случайно, власти допускают возможность введения таких ограничений, полагает руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко. Особые ограничительные меры могут быть в обозримом будущем введены в небогатых регионах и городах, отметил эксперт — там, где система здравоохранения уже и сейчас не справляется с ситуацией.