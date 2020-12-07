Москва, , 13:43 — REGNUM По состоянию на 6 декабря в Подмосковье от коронавируса было привито около 5,5 тысячи человек. Об этом 7 декабря рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием главы региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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»Для подготовки к масштабной вакцинации от COVID-19 подготовлено 85 кабинетов вакцинации. К 15 декабря будет завершена подготовка еще 7 кабинетов. Общее количество составит 92 кабинета», — сказала Стригункова.

Глава регионального минздрава отметила, что в области к 6 декабря привито почти 5,5 тысячи человек — преимущественно работники здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства транспорта и МФЦ.

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