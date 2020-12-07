Архангельск, , 13:41 — REGNUM В Архангельской области план по вакцинации взрослого населения против гриппа выполнен на 73%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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По данным ведомства, среди несовершеннолетних вакцинация прошла более активно — план выполнен почти на 90%. Завершить вакцинацию в регионе планируют до 15 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году минздрав Архангельской области планировал привить против гриппа более 650 тысячи человек, в том числе 163 тысячи детей.