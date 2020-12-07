Белгород, , 13:46 — REGNUM 178 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области 7 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после выздоровления 171 пациент, скончались четыре человека.

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В стационарах находятся 936 пациентов, в том числе 116 — на ИВЛ, получают амбулаторное лечение 2432 человека. Всего в Белгородской области подтверждено 17 тыс. 437 случаев заражения инфекцией, выздоровели 13 тыс. 932 человека.

От осложнений на фоне коронавируса скончались 137 пациентов.