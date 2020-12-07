Веллингтон, , 13:39 — REGNUM В новозеландском и австралийском Twitter-аккаунтах студии Bethesda проходит текстовая ролевая игра по мотивам The Elder Scrolls Online. Об этом 7 декабря сообщает портал PCGamer.

https://twitter.com/Bethesda_ANZ/status/1334980813717303296

Геймеры должны читать описание приключения и делать выбор, ведущий к различным ответвлениям сюжета. Сообщается, что за победу можно получить специальные призы для TESO.

Напомним, The Elder Scrolls Online — это популярная многопользовательская ролевая игра от Zeminax Online Studios. В начале ноября 2020 года она получила новое дополнение под названием «Маркарт».

Читайте ранее в этом сюжете: Историю в школах Азербайджана изучают по игре Assassin's Creed?

Читайте развитие сюжета: Аналитики прогнозируют рекордные продажи игры Cyberpunk 2077