Оренбург, , 13:37 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, на 7 декабря, выявлено 180 случаев заражения коронавирусом. Темп прироста за сутки составил 0,74%, сообщает Управление Роспотребнадзора по Оренбуржью. С конца марта в регионе зафиксировано 24 448 носителей SARS-CoV-2.

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Ранее глава минздрава Татьяна Савинова заявила о стабилизации эпидситуации в области. С 7 декабря все школьники учатся в очном формате.

По данным оперштаба по борьбе с COVID-19, с начала пандемии в Оренбуржье оправились от коронавирусной инфекции 21 142 пациента, в том числе 173 — за последние сутки.

В больнице лечение получают 1284 человека, из них 403 — в тяжелом состоянии, 779 — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 50 человек. на кислородной поддержке находятся 686 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 236 летальных случаев от COVID-19.

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