Ташкент, , 13:35 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 74 053, сообщили 7 декабря в телеграм-канале министерства здравоохранения республики.

За минувшие сутки в Узбекистане выявили 149 случаев заражения. Выздоровели 71 315 пациентов, в том числе 142 — за минувшие сутки, скончались 611 человек.

Среди регионов республики наибольшее число случаев обнаружено в Ташкенте — 42 968, в Ташкентской области — 14 937, в Наманганской области — 2595, в Самаркандской области — 2445.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря министр промышленности и торговли России Денис Мантуров доставил в Узбекистан образцы вакцины «Спутник V» для испытания и последующего запуска производства.

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