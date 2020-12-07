Баку, , 13:34 — REGNUM В азербайджанском учебнике по истории обнаружили скриншоты из игры Assassin's Creed: Black Flag. Об этом 6 декабря на своей странице в Twitter сообщил пользователь с ником unay.

https://twitter.com/ShrexyOgr/status/1335551499687120896

В учебнике по всеобщей истории для седьмого класса опубликована иллюстрация из Black Flag с подписью «Конец «Непобедимой армады». На ней один из кораблей идёт под несуществующим в реальном мире флагом ассасинов из игры.

Напомним, игра Assassin's Creed: Black Flag вышла в 2013 году и получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков. Её разработкой занималась канадская студия Ubisoft Montreal.

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