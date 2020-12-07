Волгоград, , 13:45 — REGNUM 31 декабря 2020 года будет выходным днём в Волгоградской области. Соответствующий нормативный акт будет подготовлен в ближайшее время, сообщает 7 декабря пресс-служба администрации региона.

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Губернатор Андрей Бочаров поддержал предложение руководителя Волгоградского обкома профсоюзов Татьяны Гензе. По словам профсоюзного лидера, на эту тему поступает множество обращений — через общественную приёмную, по электронной почте, на «горячую» телефонную линию.

«Я поддерживаю ваше предложение сделать 31 декабря этого года выходным днём и дам поручение, чтобы своевременно был подготовлен нормативный акт», — сказал глава региона.

Решение об объявление последнего дня 2020 года выходным принимают власти в каждом субъекте РФ.