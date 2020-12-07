Красногорск, , 13:43 — REGNUM Вакцинация граждан, в том числе не входящих в приоритетные группы риска, в Подмосковье начнётся с 15 декабря. Об этом 7 декабря сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием главы региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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"В рамках организации масштабной вакцинации среди жителей Московской области в системе ЕМИАС подготовлены к открытию кабинеты ИФА-диагностики для вакцинации всех желающих и кабинеты вакцинации непосредственно от COVID-19», — сказала Стригункова.

По её словам, уже обеспечена возможность самостоятельной записи как на ИФА, так и на прививку от коронавируса.

«Возможность будет доступна с 8 декабря по ИФА-диагностике и с 15 декабря для всех 92 пунктов непосредственно для вакцинации. Таким образом, подготовлена возможность для записи на вакцинацию всех желающих. Начать вакцинацию мы планируем со следующей недели после вакцинации приоритетных групп риска и поступления новых партий вакцин», — заявила Стригункова.

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