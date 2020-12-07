Москва, , 13:26 — REGNUM Московский городской суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима бывшему украинскому футболисту, гражданину Украины Василию Василенко за шпионаж. Об этом 7 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Василенко признали виновным по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Процесс проходил в закрытом режиме, а материалы дела носят гриф «секретно». Василенко, согласно информации СМИ, выступал за украинские футбольные клубы.

Его задержали в октябре 2019 года по делу о контрабанде. При этом точная фабула уголовного дела неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, Служба безопасности Украины разоблачила командира одного из подразделений национальной гвардии, который продавал секретные данные спецслужбам России.

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