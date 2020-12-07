Астрахань, , 13:19 — REGNUM В Астрахани бассейн спорткомплекса «Динамо», где 7 декабря отравились химикатами 30 человек, будет закрыт до конца года. Об этом написал губернатор Игорь Бабушкин на своей странице в соцсети.

«Почему произошло отравление, разберётся следствие. Предварительная причина чрезвычайной ситуации, озвученная МЧС, — превышение концентрации хлора при очистке воды. Бассейн будет закрыт до конца года, пока мы не убедимся в его безопасности на сто процентов», — заявил глава региона.

Также Бабушкин добавил, что благодаря своевременной медицинской помощи жизням детей ничего не угрожает.

Как уже сообщало ИА REGNUM, губернатор поручил создать на месте оперативный штаб для установления причин произошедшего. Его руководителем назначен зампред правительства Астраханской области Дмитрий Овчинников.

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