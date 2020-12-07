Москва, , 13:19 — REGNUM На сегодняшний день в России отсутствует необходимость ввода полного локдауна. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Преобладает точка зрения, что нынешнего уровня организации процесса противодействия [пандемии коронавируса] и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Минздрава РФ ИА REGNUM заявил о возможности обсуждения варианта с введением ограничений на передвижение граждан между регионами страны из-за пандемии коронавируса. Позднее в министерстве заявили, что слова Мурашко были вырваны из контекста.