Москва, , 13:17 — REGNUM В России заседание Госсовета, посвящённое вопросам школьного образования, до конца года, скорее всего, не состоится. Об этом 7 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема является актуальной постоянно и для всех, но, скорее всего, по этой теме (заседание Госсовета) не состоится до конца года», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению основателя Международного Ломоносовского клуба Владимира Скрипниченко, российской системе образования понадобится несколько лет для организации полноценного дистанционного обучения. Таким образом он прокомментировал ситуацию с возвращением школ и вузов на дистанционное обучение.

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