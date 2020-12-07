Москва, , 13:13 — REGNUM В марафоне борьбы с коронавирусной инфекцией не видно конца и края. Об этом 7 декабря сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

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Она выступила на Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2020».

«Мы боремся с этой заразой, уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края», — сказала она.

По словам Раковой, время пандемии можно назвать временем вызовов, с которыми впервые столкнулись весь мир, Россия и Москва.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве началась вакцинация от коронавирусной инфекции.