Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Ghost of Tsushima стала новым лидером в пользовательском голосовании за звание «Игра года» на премии The Game Awards. Об этом 7 декабря сообщает «Игромания».

Раньше первое место в голосовании занимала The Last of Us: Part 2. Победитель будет назван на церемонии награждения уже 11 декабря 2020 года.

Напомним, The Game Awards — это ежегодная премия для разработчиков видеоигр и их творений. В 2020 года она пройдёт в онлайн-формате.

Читайте ранее в этом сюжете: Бесплатная версия игры eFootball PES 2021 уже доступна