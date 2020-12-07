Тамбов, , 13:11 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 7 декабря.

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Всего в регионе скончались 125 человек.

Выписаны после выздоровления были 12 тыс. 845 человек, в том числе 13 — за последние сутки.

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