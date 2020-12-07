Тбилиси, , 13:19 — REGNUM Дипломатическое представительство Евросоюза в Грузии с 7 декабря запустило серию мероприятий в рамках «Недели защиты прав человека». Об этом сообщает пресс-служба диппредставительства.

«Во время недели прав человека вы узнаете о помощи ЕС в области прав человека и о запуске пяти новых проектов в этой сфере», — говорится в сообщении.

Акция «Неделя защиты прав человека» посвящена годовщине принятия Всеобщей декларации прав человека. Она пройдет под девизом: «Вместе за права человека — от кризиса к лучшему».

Сообщается, что одна из стартовавших программ посвящена защите прав женщин. Особое внимание будет уделено регионам Квемо Картли и Гурия.

Напомним, Всеобщую декларацию прав человека приняли 10 декабря в 1948 году. Она рекомендована для всех стран — членов ООН.