Екатеринбург, , 13:10 — REGNUM Ограничение на передвижение туристов по России поставит под удар индустрию внутреннего туризма, заявил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев местным СМИ.

Пассажиры в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам Мальцева, ранее власти пытались улучшить положение в отрасли, введя программу с кешбэком для путешествующих по России. Теперь же сфера внутреннего туризма может снова пострадать, ведь запреты могут затронуть популярный среди туристов новогодний период.

«Последствия будут очень тяжелыми и могут поставить под угрозу все труды и сделанные со стороны государства вложения», — сказал Мальцев порталу «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предложил рассмотреть ограничения на передвижения людей между регионами России.