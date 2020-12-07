Токио, , 13:07 — REGNUM Состоялся релиз бесплатного футбольного симулятора eFootball PES 2021 LITE. Об этом сообщается 7 декабря на официальном YouTube-канале проекта.

Игра доступна на PC, PS4, Xbox One, а также на консолях нового поколения по обратной совместимости. Главной особенностью проекта разработчики называют неограниченный доступ к игровому режиму myClub.

Напомним, Lite — это бесплатная и ограниченная по доступу к различному контенту версия игры PES 2021. Сообщается, что весь прогресс, полученный в Lite, позже можно будет перенести в полную версию проекта.

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