Улан-Удэ, , 13:06 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Бурятии определил условия проведения новогодних утренников и ёлок в образовательных учреждениях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, запрещается проведение массовых мероприятиях с участием различных групп в детсадах и классов в школах. То есть ёлки будут проводиться только внутри одной группы. Кроме того, запрещено привлекать к участию в мероприятиях посторонних лиц, в том числе аниматоров и родителей.

На детские мероприятия в театрах также разрешено проходить только одной группой или классом. При этом в празднествах на улице сохраняется лишь требование социального дистанцирования.

«Общегородские ёлки отменены. Будут закрыты для посетителей детские дома. В них праздничные утренники пройдут без гостей с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в правительстве.

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