Тамбов, 7 декабря 2020, 13:06 — REGNUM В Тамбовской области 7 декабря подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.
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Всего в области зарегистрированы 14 тыс. 116 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 12 тыс. 845 пациентов, в том числе 13 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 125 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.
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