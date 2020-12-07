Томск, , 13:03 — REGNUM В Томской области выросло количество умерших пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM 7 декабря в областной администрации, по результатам патологоанатомического заключения в регионе зарегистрировано ещё четыре смертельных исхода от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России начинается вакцинация от COVID-19 — все новости»

Все четверо умерших входили в группу риска по сопутствующим заболеваниям, трое из них — в группу риска по возрасту.

За весь период пандемии в Томской области скончались 182 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 декабря в регионе коронавирус выявлен у 19 850 человек, выздоровели 15 056 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено почти 20 тысяч носителей коронавируса