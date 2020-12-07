Кемерово, , 13:03 — REGNUM Беловский роддом и ряд отделений в кузбасских больницах, которые ранее были перепрофилированы для приёма пациентов с коронавирусом, возвращаются к обычному режиму работы. Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

«Уже около месяца количество выздоровевших в Кузбассе стабильно больше, чем количество заболевших, — отметил на аппаратном совещании сегодня, 7 декабря, губернатор региона Сергей Цивилёв. — Занятость коечного фонда в перепрофилированных стационарах падает: из 4600 мест сейчас задействованы 3400. Чтобы не ограничивать возможности для оказания плановой медицинской помощи, принято решение вернуть в обычный режим работы роддом Белова и ещё несколько отделений в больницах региона».

В ближайшее время коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 и пневмониями в регионе сократят до 4200 мест. Уточняется, что это больше на 20% от необходимого для региона минимума.