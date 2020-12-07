Красногорск, , 13:03 — REGNUM В Подмосковье никого не будут вакцинировать от коронавируса насильно. Об этом 7 декабря сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и руководителями районов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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"Мы никого насильно ни одну приоритетную группу не заставляет делать прививки. Если у врачей и учителей есть желание, они будут готовы в первую очередь», — сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье готовы привить от коронавируса всех желающих, однако существуют приоритетные группы, которые планируется вакцинировать в первоочередном порядке.

«Наша позиция проста и понятна. Есть приоритетные группы: врачи, учителя сотрудники МФЦ. Безусловно, они имеют первоочередное право. Но загонять кого-то дубиной на прививку мы не имеем права и не будем. Мы будем действовать исключительно в приоритетной логике, но никого насильно прививать не будут», — рассказал Воробьев.

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