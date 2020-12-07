Салехард, , 12:59 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждён 191 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 7 декабря сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост в 193 случаях заражения.

Основные очаги заражения на 6 декабря: Надымский район — 29; Ноябрьск — 28; Губкинский — 24; Ямальский район — 17.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлен на 7 декабря 27 701 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 19 347 человек, 275 пациентов с COVID-19 скончались (на два человека более, чем днём ранее).