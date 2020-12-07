Нур-Султан, , 12:59 — REGNUM Жилье, купленное с использованием пенсионных накоплений в Казахстане, нельзя будет продавать в течение пяти лет. Об этом говорится в проекте правил использования единовременных пенсионных выплат, опубликованных на портале «Открытые нормативно-правовые акты».

Согласно правилам, пенсионные накопления можно будет использовать для улучшения жилищных условий совместно с собственными или заемными средствами.

Отмечается, что пенсионные накопления можно будет использовать для внесения первоначального взноса по ипотеке, для строительства индивидуального жилого дома и покупки земельного участка.

Кроме того, жилищные условия можно будет улучшить через договор о долевом участии, аренды с правом выкупа, приватизации, рассрочки и обмена жилища.

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