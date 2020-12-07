Рязань, , 13:08 — REGNUM Лабораторный контроль за качеством воды в реке Ока усилит муниципальное предприятие «Водоканал» в Рязани. Повышенное внимание вводят после сброса сточных вод в реку в Калужской области, сообщили 7 декабря в пресс-службе мэрии.

Разрозненные глиняные пятна, образовавшиеся при прорыве дамбы в Калужской области, заметили на поверхности Оки 6 декабря специалисты гидроузла Белоомут (Московская область). По прогнозам, пятна могут достичь района водозаборных сооружений Борковской очистной водопроводной станции 9 декабря в 14:00. Через сутки, в 13:00, глиняная взвесь окажется в районе Окской очистной водопроводной станции

«Сброс воды из технологического пруда карьера не представляет опасности для жизнедеятельности человека и не повлияет на качество водопроводной воды, подаваемой рязанцам. Тем не менее, усилен лабораторный контроль за качеством воды в реке Ока. На предприятии есть страховой запас реагентов на случай чрезвычайных ситуаций. Если с помощью реагентов речную воду будет невозможно очистить до гигиенических нормативов, будет увеличена доля артезианской воды», — уточнили в городской администрации.

Сброс сточных вод с высоким содержанием глиняных взвесей произошёл 27 ноября на карьере Вязищи в Износковском районе Калужской области. Карьер находится на реке Изверь, откуда глиняная масса перетекла в Угру, а затем в Оку и движется в сторону Рязанской области.